МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, при этом злоумышленники пытаются выманить деньги под предлогом оплаты по счетам, сообщили РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского".

"Эксперты "Лаборатории Касперского" фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний. За прошедшую неделю коммерческие организации получили несколько тысяч писем от злоумышленников", — говорится в сообщении.

Схема выглядит следующим образом: сотруднику крупной компании приходит письмо на русском языке, в котором отправитель сообщает, что неверно записал электронную почту бухгалтерии, и просит переслать счёт для оплаты по нужному адресу. Тема письма может быть любой, например, "Оплата за доставку технической документации", а внутри действительно находится документ со счётом.

Сумма для оплаты обычно небольшая, в районе 800—1000 рублей. "Вероятно, злоумышленники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерии незначительным и они без лишних разбирательств просто оплатят счёт", — указывается в сообщении.

"Сейчас, к сожалению, мошенники вновь активизировались, ведь им проще реализовывать свои схемы, когда общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно. Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса, и является одним из эффективных методов социальной инженерии", — указал руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун.

"Последний раз такого рода рассылки в "Лаборатории Касперского" видели много лет назад, но злоумышленники часто работают по принципу "новое — хорошо забытое старое", — резюмирует он.