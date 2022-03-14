МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Посольство России в США назвало вымыслом сведения американской газеты Wall Street Journal о запугивании компаний Запада в РФ возможностью задержаний руководителей и арестов активов.

"В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The Wall Street Journal – это чистый вымысел", — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Диппредставительство подчеркнуло, что на территории России работает много западных предприятий, причем свыше тысячи из них – американские.

"Решение продолжать ли предпринимательскую деятельность в нашей стране – исключительно за американцами. Равно как и право проигнорировать русофобскую истерию, побуждающую иностранный бизнес понести огромные убытки, лишь бы "насолить" России", — подчеркнуло посольство.

Ранее Wall Street Journal писала, что российские власти вынесли предупреждения ряду компаний, в том числе McDonald's, IBM и владельцу KFC Yum Brands. Предупреждения были адресованы, утверждает газета, компаниям из разных сфер, включая технологии, продукты питания, одежду и банковский сектор. Как указали осведомленные источники, представители прокуратуры наносили визиты, а также совершали звонки в указанные компании. Они якобы грозились подать на них в суд и конфисковать активы, в том числе товарные знаки.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.