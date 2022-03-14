МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Власти Австралии приняли решение ввести санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей на фоне спецоперации РФ на Украине.

"Правительство Австралии сегодня объявило свежие санкции в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их непосредственных членов семей", — говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.

В санкционный список, который опубликован на сайте Пейн, попали бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель Совета директоров Банка "Россия" Дмитрий Лебедев, президент ПАО "Транснефти" Николай Токарев и председатель госкорпорации ВЭФ.РФ Игорь Шувалов.

Как говорится в заявлении, санкции были введены в отношении людей, которые "накопили огромное личное состояние", а также имеют важное стратегическое и экономическое значение для России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.