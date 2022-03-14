МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Западные кредиторы, вероятно, объявят оплату внешнего долга в рублях техническим дефолтом России, но ситуация в экономике страны сегодня несравнима с 1998 годом, когда правительство объявило дефолт по внутреннему долгу, заявила РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Наталья Сафина. Эксперт назвал долю русской водки на рынке Америки

Эксперт напомнила, что Минфин России заявил о планах погашать внешний долг в рублях, с возможностью дальнейшей конвертации его в валюту после разморозки российских золотовалютных резервов.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. Он отметил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов РФ.

"Российские финансовые власти не отказываются от выплат по внешнему долгу, а вводят модификацию в процедуру выплат, если санкции на международные резервы России не снимут. Проблема состоит в том, что с формальной точки зрения осуществление выплат по еврооблигациям России в рублях, будет, возможно, признано дефолтом государства, так как содержит признаки нарушения условий выплат", — полагает Сафина.

При этом она подчеркнула, что в контексте обслуживания суверенного долга текущую ситуацию в России нельзя сравнивать с событиями 1998 года. "Тогда причиной невыплат по госдолгу стал накопленный объем серьезных проблем в бюджетной политике, большой дисбаланс между размером государственного долга и резервами Банка России. И это был дефолт по внутреннему долгу. Сейчас в российской экономике достаточно резервов, чтобы продолжать обслуживать суверенный долг (как внутренний, так и внешний), но этот процесс осложняется беспрецедентными санкциями, в том числе частичной блокировкой валютных резервов Банка России в зарубежных странах", — пояснила она.

По словам Сафиной, ближайшей датой купонных выплат по еврооблигациям России является 16 марта, но после этой даты есть еще месяц для совершения операции по выплате. "Именно поэтому все больше международных финансовых институтов публикуют заявления о возможном дефолте России", — объяснила она.

Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжелых в истории страны, он назревал несколько лет. Правительство РФ, взявшее на себя обязательства СССР, не справлялось с огромным уровнем госдолга и прибегло к механизму ГКО (государственных краткосрочных облигаций). Усугубили ситуацию в тот год кризис азиатских экономик и обвал цен на нефть — основу экспорта России.

В результате 17 августа 1998 года правительство и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг — впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте.