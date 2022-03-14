МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Табачная отрасль в России сильно зависит от импорта, поскольку всё сырьё нужно завозить, при этом основные поставки табака и комплектующих проходили через порты Западной Европы, заявил РИА Новости вице-президент по корпоративным вопросам компании "Филип Моррис Интернэшнл" Сергей Слипченко.

Ранее 9 марта Philip Morris International объявил о приостановке запланированных инвестиций в Россию, включая запуск всех новых продуктов, а также о снижении объемов производства из-за перебоев в цепочках поставок.

"Табачная отрасль в России сильно зависит от импорта. Не секрет, что табак в России не выращивается, он весь поставляется из-за рубежа, и основные логистические цепочки поставок проходили через порты Западной Европы. Очевидно, что при производстве как традиционных сигарет, так и альтернативных никотинcодержащих продуктов необходимо обеспечить в нужном объеме наличие всех компонентов", — сказал Слипченко.

Он добавил, что также пострадало производство электронных систем нагревания табака, причём ещё раньше. "По сравнению с производством традиционных сигарет самое главное отличие — использование электроники в производстве. С ними и так возникали трудности, год назад нас не обошел кризис электрочипов", — пояснил Слипченко

При этом, по его словам, компания пока не наблюдает дефицита и обладает достаточными запасами по всей сбытовой цепочке, однако накопленных ресурсов хватит на период до полугода. "Мы прекрасно понимаем, что сейчас необходимо сделать шаги для обеспечения производства на май-июль. Наш приоритет — обеспечение бесперебойной работы фабрики и стабильные поставки продукции на рынок", — подытожил он.

Штаб-квартира Philip Morris находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament и другие. В прошлом году на Россию у неё приходилось почти 10% от общего объема отгрузок сигарет и продукции для устройств нагревания табака, при этом по итогам года она сократила этот объем в России на символические 0,5%, до 68,8 миллиарда единиц.