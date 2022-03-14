МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе правительства сообщили об утверждении параметров займов для обращения граждан в банки за "кредитными каникулами". Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Банк России меняет порядок установления курсов доллара и евро к рублю

Сообщается, что для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц — 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, для кредитных карт — 100 тысяч, для автомобильных кредитов — 700 тысяч рублей.

Также по ипотечным кредитам для Москвы установлен лимит в размере 6 миллионов рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 4 миллиона, для остальной России — 3 миллиона рублей.

Уточняется, что решение принято в рамках комплекса мер "поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций".

Добавляется, что по условиям программы заёмщики имеют право обратиться за "кредитными каникулами" до 30 сентября при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев, а "кредитные каникулы" распространяются на займы, выданные до 1 марта.