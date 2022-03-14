МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 по 30 апреля включительно составит 313 долларов за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза России. Бейрут ограничил экспорт продуктов питания, произведенных в Ливане

Ставка рассчитана при индикативной цене в 1447,2 доллара за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну).

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 31 марта установлена на уровне 260,1 доллара за тонну.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну.

Минсельхоз РФ не позднее 15-го числа каждого месяца рассчитывает ставки пошлин и размещает информацию об индикативных ценах на подсолнечное масло. Рассчитанные ставки вводятся с 1-го числа следующего месяца.

Источник информации для мониторинга цен, который осуществляет Минсельхоз, — ежедневные данные, публикуемые Refinitiv SA в отношении подсолнечного масла (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну. Период мониторинга — календарный месяц, предшествующий месяцу расчета ставок.