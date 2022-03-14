Путин упростил направление нефтегазовых доходов на приоритетные цели
Владимир Путин упростил направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.
Изменения касаются направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий в целях поддержки регионов и экономики. На такие случаи не будут распространяться положения Бюджетного кодекса, обязывающие утверждать в законе о федеральном бюджете бюджетные ассигнования на субсидии юрлицам, бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты.
В целом закон разработан в целях обеспечения возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.