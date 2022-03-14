МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели. Силуанов оценил действия Запада по заморозке российских валютных счетов

Изменения касаются направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий в целях поддержки регионов и экономики. На такие случаи не будут распространяться положения Бюджетного кодекса, обязывающие утверждать в законе о федеральном бюджете бюджетные ассигнования на субсидии юрлицам, бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты.

В целом закон разработан в целях обеспечения возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.