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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220314/836371507.html
Агентство Fitch вновь понизило рейтинги ряда российских компаний до "C"
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. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь понизило рейтинги семи государственных компаний до "С" вслед за понижением суверенного рейтинга РФ, говорится в релизе... ПРАЙМ, 14.03.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь понизило рейтинги семи государственных компаний до "С" вслед за понижением суверенного рейтинга РФ, говорится в релизе агентства.
Fitch понизило рейтинги дефолта эмитента РЖД, "Роснано", "Автодора", "Почты России", ФПК, банка "Дом.рф" и "Связьинвестнефтехима" до "С".
В начале марта агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B". После этого аналогичное действие произведено и по отношению к этим компаниям, поскольку для них действуют те же факторы, отметило Fitch.