МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь понизило рейтинги семи государственных компаний до "С" вслед за понижением суверенного рейтинга РФ, говорится в релизе агентства.

Fitch понизило рейтинги дефолта эмитента РЖД, "Роснано", "Автодора", "Почты России", ФПК, банка "Дом.рф" и "Связьинвестнефтехима" до "С".

В начале марта агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B". После этого аналогичное действие произведено и по отношению к этим компаниям, поскольку для них действуют те же факторы, отметило Fitch.