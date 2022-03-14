МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий уполномоченным банкам до конца 2022 года продавать физлицам драгоценные металлы в слитках за наличную иностранную валюту. В Альфа-банке рассказали о массовой продаже золотых монет и слитков

Такая опция поможет вложить свои средства тем россиянам, которые поддались панике, накупили иностранную валюту и теперь не знают, что с ней делать, пояснял замминистра финансов Алексей Моисеев.

С другой стороны, будет облегчен процесс вовлечения обратно этой валюты в оборот в российской экономике, а российские аффинажные заводы получат поддержку в условиях, когда из-за санкций они теперь не смогут так свободно продавать золото за рубеж, как раньше, указывал он.

Ранее в марте был подписан закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.