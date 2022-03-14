МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы.

По его мнению, "рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий".

Он напомнил, что "целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется".

"Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия.

РАБОТА META В РОССИИ

Песков также заявил, что компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, это делает мало возможным ее работу в будущем в России.

Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Как передает агентство Рейтер, заявление Клегга появилось в воскресенье на внутреннем форуме Meta. По словам вице-директора, компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом".

"Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием", — сказал Песков журналистам.

По его словам, это делает "мало возможным работу подобных компаний на территории страны".