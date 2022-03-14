БРЮССЕЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. Глава евродипоматии Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции в Северной Македонии, что Евросоюз завершает подготовку четвертого пакета санкций против РФ. В Кремле рассказали о минимизации последствий экономической войны

Он отметил, что меры в том числе будут затрагивать сектора экономики и отдельных фигурантов.

По его словам, санкции, после согласования постпредами стран ЕС, будут окончательно утверждены по технической письменной процедуре Советом ЕС.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.