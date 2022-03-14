МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Danone Россия".

"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания", — сказали в компании.

Подчеркивается, что на данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме.

Компания производит продукцию, в частности, под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль".