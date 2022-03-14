Президент Казахстана запретил вывоз из страны наличной валюты на сумму свыше $10 тысяч
АЛМА-АТА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", которым запретил вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США, сообщила пресс-служба главы государства.
"В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан постановляю: запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США", — говорится в тексте указа.
Кроме того, под запрет для вывоза за границу попали слитки аффинированного золота и инвестиционные монеты из золота и серебра.
В свою очередь пресс-служба Национального банка Казахстана пояснила, что ограничения введены "в целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса".
Нацбанк отмечает, что в настоящее время на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту.
"Банки второго уровня Республики Казахстан обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах. При этом удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран", — пояснила пресс-служба финрегулятра.
https://1prime.ru/state_regulation/20220314/836373393.html