МАДРИД, 14 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Испании Надия Кальвиньо заявила журналистам перед началом заседания Еврогруппы, что пока трудно прогнозировать, какие могут иметь последствия для европейской экономики события на Украине.
При этом она отметила, что все институты совпадают в том, что Испания — одна из стран, которые в меньшей степени пострадают.
Министр также признала, что события уже сказываются на экономике стран Европы. "Ясно, что это нападение уже имеет последствия — (проявляется — ред.) в росте цен на энергию, на сырье, на разрыв цепочек поставок сырья, что особенно важно в сельскохозяйственном секторе. Мы работаем как на национальном, так и европейском уровне, чтобы попытаться уменьшить последствия", — сказала она.