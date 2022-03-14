МАДРИД, 14 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Испании Надия Кальвиньо заявила журналистам перед началом заседания Еврогруппы, что пока трудно прогнозировать, какие могут иметь последствия для европейской экономики события на Украине. Боррель рассказал о четвертом пакете санкций против России

При этом она отметила, что все институты совпадают в том, что Испания — одна из стран, которые в меньшей степени пострадают.

Министр также признала, что события уже сказываются на экономике стран Европы. "Ясно, что это нападение уже имеет последствия — (проявляется — ред.) в росте цен на энергию, на сырье, на разрыв цепочек поставок сырья, что особенно важно в сельскохозяйственном секторе. Мы работаем как на национальном, так и европейском уровне, чтобы попытаться уменьшить последствия", — сказала она.