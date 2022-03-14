МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочные рейтинги энергетических компаний Fortum и Uniper, находящиеся на уровне "ВВВ", в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства. Fitch вновь понизило рейтинги семи государственных компаний до "С"

"На фоне конфликта между Россией и Украиной мы видим значительные риски для финансов Fortum в связи с увеличенной возможностью сбоев в закупках природного газа у… "Газпрома"… Кроме того, мы полагаем, что российские подразделения… Uniper и ее материнской Fortum не смогут переводить прибыль за пределы России", — пишет S&P.

В то же время агентство считает, что кредитоспособность и финансовая гибкость обеих компаний достаточны, чтобы смягчить потенциальные потери.

Понижение рейтингов Fortum и Uniper возможно в случае значительных сбоев на газовом рынке. Ожидается, что вопрос о понижении рейтингов будет решен в ближайшие месяцы в зависимости от развития геополитической ситуации и обстановки на рынке.

Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания. В компании работают около 8 тысяч специалистов в странах Северной Европы и Балтии, России, Польше и Индии.

Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper.