МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от "Единой России" Султан Хамзаев вырази мнение, что табачный бизнес на территории РФ следует национализировать. Боррель рассказал о четвертом пакете санкций против России

Он пояснил, что в такое ответственное время настал период переоценки деятельности транснациональных табачных компаний на территории России.

"Зарабатывают они здесь, а все деньги отправляются в их головные штабы в Швейцарии, Штатах, Великобританию и Токио. Убеждён, нам необходимо поставить вопрос о национализации табачных производств на территории России. В противном случае сигареты от западных партнёров могут стать прямым оружием массового поражения", — сказал он.

Депутат отметил, что выручка в России отдельных корпораций составляет значимую часть от всего их бизнеса.

"Нужно пересмотреть взаимоотношения между ними и нашим государством. Отмечу, что табачные корпорации обладают целым арсеналом лоббистов практически во всех ветвях власти РФ. Такая принципиальная позиция к этим компаниям напрямую поможет выстроить новую линию диалога с западными странами" — добавил Хамзаев.

В пятницу компания British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщила, что прекращает свою деятельность в России.