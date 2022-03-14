МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает "отвязать" металлургию и сырьевые материалы с помощью соглашений о стабилизации цен, установить максимально возможные внутренние цены на них на внутреннем рынке, говорится в сообщении министерства. Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

В министерстве пояснили, что на данный момент идет трансформация структуры мирового спроса на энергоносители, сырье, металлы, что зачастую приводит к рекордным повышениям цен. Так, сохраняются высокие цены на сырьевые материалы (ЖРС, коксующийся уголь), растет цена на лом черных металлов. Цена на алюминиевую и медную продукцию подвержена влиянию колебаний валютных курсов (а именно курса доллара США).

"В таких условиях необходимо обеспечить бесперебойное функционирование промышленности, "отвязав" цены на металлургическую продукцию и сырьевые материалы от курса доллара. Для этого Минпромторг РФ предлагает временно установить максимально допустимые цены на отдельные виды минерально-сырьевых ресурсов на внутреннем рынке", — подчеркнули в Минпромторге.

В министерстве уверены, что это поможет не допустить ажиотажного роста цен на сами ресурсы, а также на конечную продукцию на внутреннем рынке. Кроме того, данная мера позволит сохранить темпы реализации инвестиционных проектов и строительства объектов федерального и регионального значения.

На прошлой неделе на regulation.gov.ru был размещен проект постановления, разработанный Минпромторгом РФ, согласно которому предлагается заключить с металлургами и производителями стройматериалов соглашения о стабилизации цен.