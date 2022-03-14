ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) предрек Украине снижение ВВП в 2022 году как минимум на 10% при наиболее благоприятных сценариях завершения военного кризиса и предупредил, что на деле экономический спад может оказаться существенно глубже и достичь 25-35%. В Кремле рассказали о минимизации последствий экономической войны

Оптимистический прогноз в 10%, изложенный в обновленном докладе фонда, предполагает "быстрое разрешение войны и значительную донорскую поддержку".

"Однако интенсивность продолжающегося конфликта ведет к масштабным разрушениям производственного потенциала Украины и быстрому ухудшению прогнозов… Имеющиеся данные о сокращении реального ВВП в военное время (Ирак, Ливан, Сирия, Йемен) предполагают, что годовой спад может оказаться значительно большим — в пределах 25-35%", — говорится в документе.

В МВФ напомнили, что предыдущие раунда конфликта с Россией обернулись для Украины падением ВВП на 6,6% и почти на 10% в 2014 и 2015 годах соответственно.

Эксперты фонда также прогнозируют рост отношения долга Украины к ВВП до 60%, что на десять процентных пунктов превышает показатель 2021 года. К однозначным показателям инфляция вернется не ранее 2023 года, а уровень в 5% возможен только в 2025 году, говорится в докладе.

ПРОГНОЗ ПО РОССИИ

Россия столкнется с глубокой рецессией из-за санкций, применяемых к ней из-за событий на Украине, полагает высокопоставленный представитель Международного валютного фонда (МВФ).

"Влияние (санкций) будет значительным для России… Россия столкнется с глубокой рецессией. Это отражение санкционного режима, который введен и довольно действенен", — сказал он на брифинге.

Среди самых болезненных санкций, введенных против России, представитель фонда назвал лишение Центробанка возможности задействовать золотовалютные резервы для поддержки курса рубля и финансовой системы страны, запрет на операции ряда крупных российских банков в Евросоюзе, Великобритании и США, отключение семи банков от системы платежных сообщений SWIFT.

"Это все действенные санкции с точки зрения затруднения экономической активности", — сказал он.