БРЮССЕЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали четвертый по счету пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС. Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли. Теперь ожидается, что санкционный пакет будет окончательно утвержден через техническую письменную процедуру странами-членами, после чего его опубликуют о официальном журнале ЕС и он вступит в силу.

"Постпреды в координации с международными партнерами утвердили четвертый пакет санкций, нацеленных против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", — говорится в сообщении французской миссии в Twitter.

Постпреды также согласовали обращение во Всемирную торговую организацию с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры Белоруссии на присоединение, а также приостановке для России режима наибольшего благоприятствования.

После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. В настоящее время санкции затрагивают 862 человека и 53 организации. Речь идет о высшем руководстве России, крупных политиках и бизнесменах, военных и банкирах. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.