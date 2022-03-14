ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. США не позволят каким-либо странам помогать России компенсировать ее экономические издержки от ситуации вокруг Украины и введенных в связи с этим санкций Запада, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Американцы недовольны подорожанием бензина после антироссийских санкций

"Мы в наших контактах очень четко донесли до Пекина, что не позволим каким-либо странам компенсировать России ее потери", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, комментируя продолжающийся кризис вокруг Украины и возможную поддержку действий России со стороны КНР.

Дипломат сообщил, что в ходе состоявшихся в Риме консультаций с китайской стороной делегация США "предостерегла Пекин" о последствиях возможной поддержки российской военной операции на Украине для двухсторонних отношений.

"Если концепция суверенитета хоть что-либо значит на практике для такой страны, как КНР, то мы ожидаем, что Китай заявит и четко донесет, что столь грубое нарушение суверенитета является неприемлемым", — указал Прайс.