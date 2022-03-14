МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства. Белый дом: США не обсуждают с Венесуэлой возможность импорта ее нефти

"В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года", — говорится в сообщении.

По данным кабмина, запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

"Поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", — отметили в правительстве.

Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, добавили в кабмине.