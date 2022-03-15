КАИР, 15 мар — ПРАЙМ. Египет начнет сбор урожая пшеницы на две недели раньше обычного срока на фоне роста мировых цен на зерно и угрозу перебоев с импортом, сообщили в понедельник три египетских министерства.

"Министр продовольственного обеспечения и внутренней торговли, министр финансов и министр сельского хозяйства издали указ о начале сбора урожая местной пшеницы с 1 апреля вместо 15 апреля… сезон завершится в конце августа", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Согласно заявлению министерства продовольственного обеспечения, ведомство рассчитывает на суммарный урожай порядка шести миллионов тонн. "Стратегический запас пшеницы к концу сезона за счет местного продукта будет обеспечен на восемь месяцев", — заявил представитель ведомства Ахмад Камаль.

Также в понедельник состоялось заседание комитета кабинета министров Египта, уполномоченного решать проблемы с ростом цен. Премьер-министр Мустафа Мадбули сообщил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовить различные сценарии решения последствий кризиса роста цен и принять меры по их устранению.

"Минфину поручено подготовить экстренный план для реагирования на рост цен сейчас и в будущем на импортируемые товары", — сообщил Мадбули. Усилен контроль над магазинами с целью недопущения неоправданного роста цен, ряду министерств поручено не допустить дефицита товаров, сообщил премьер.

Также по указу президента местным фермерам будет выдана субсидия "для стимулирования сбора максимально возможного количества пшеницы".

Ранее египетские власти запретили экспорт на три месяца всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов.

В Египте в начале марта начался рост цен на ряд продовольственных товаров в связи с мировым ростом цен из-за украинского кризиса. Так, цены на местное мясо выросли на 10%, а на импортное на 50 фунтов за килограмм (более трех долларов), заявил глава департамента мясников Торговой палаты Каира. Подорожал также хлеб в связи с ростом цен на пшеницу.

Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также импортирует значительное количество зерна.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.