МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением на три месяца продлило запрет на вывоз из страны муки из мягкой пшеницы, говорится в опубликованном во вторник на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров.

В декабре Белоруссия уже ограничивала вывоз, в том числе в страны ЕАЭС, муки из пшеницы мягкой и спельты вне зависимости от страны происхождения. Решение принималось на три месяца.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров… согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, (а также) за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", — говорится в документе.

Решение распространяется на муку из пшеницы мягкой и спельты, а также на крупу грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное, готовые пищевые продукты из гречки.

Постановление не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также помещенные под таможенные процедуры в государстве ЕАЭС, отличном от Белоруссии, перемещаемые транзитом через ее территорию. Также решение не затронет товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в стране ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

Ранее Белоруссия на полгода продлила введенный во втором полугодии 2021 года запрет на вывоз из страны основных видов зерна. Запрет распространяется на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, просо, тритикале, прочих злаков, дробленое зерно, а также семян рапса, подсолнечника, жом свекловичный, жмых, шрот из семян рапса или кользы.

Как поясняли в августе в правительстве, запрет был введен с целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка Белоруссии, поскольку республика получила урожай зерна меньший, чем планировалось. Власти ожидали определенный недостаток фуражного зерна, но рассчитывали компенсировать его остатками предыдущего урожая, а также кукурузой, жомом и жмыхом.