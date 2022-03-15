МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Япония в свете событий на Украине вводит персональные санкции еще против 17 граждан РФ, включая председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, депутатов Госдумы, бизнесмена Виктора Вексельберга и родственников предпринимателя Юрия Ковальчука, говорится в пресс-релизе МИД страны. Госдеп США ввел санкции против 11 высокопоставленных россиян

В частности, санкции, предусматривающие заморозку активов в Японии в случае выявления, а также запрет на денежные переводы указанным лицам, распространяются на председателя ЦК КПРФ и депутата Госдумы РФ Геннадия Зюганова, а также на депутатов Госдумы РФ Юрия Афонина, Евгения Бессонова, Леонида Калашникова, Владимира Кашина, Николая Коломейцева и других.

Кроме этого в списке значатся председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг и родственники предпринимателя Юрия Ковальчука – Кирилл Ковальчук, Борис Ковальчук, Кира Ковальчук, Степан Ковальчук и Татьяна Ковальчук.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.