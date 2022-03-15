МАДРИД, 15 мар — ПРАЙМ. В порту Барселоны задержана яхта одного из российских олигархов, сообщил премьер Испании Педро Санчес.

Это первый случай задержания собственности россиян в Испании после введения санкций, о котором стало известно.

"Сегодня мы наложили арест — технически говорят, что она временно обездвижена – на яхту одного из главных олигархов. Мы говорим о яхте, которая оценивается примерно в 140 миллионов долларов", — сообщил Санчес в интервью телеканалу La Sexta.

Длина яхты – 85 метров, она находится в порту Барселоны, уточнил глава испанского кабинета.

"Будут другие", — заверил он.

При этом, по словам премьера, установить принадлежность собственности в некоторых случаях трудно. "Это сложно, поскольку это люди, у которых есть подставные фирмы, много прикрытий. Нам надо обмениваться большим количеством информации со спецслужбами и экономическими департаментами стран-союзниц по ЕС и вне ЕС", — добавил премьер.

Газета País пишет, что напрямую судно бизнесмену не принадлежит.

"Между олигархом и судном существует запутанная сеть компаний в офшорных зонах, как свидетельствует "досье Пандоры", расследование Международного консорциума журналистов-расследователей", — отмечает издание, которое само принимало в нем участие.

При этом, по данным País, у ведомства "нет полномочий для наложения ареста на имущество, поэтому предстоит еще прояснить, как именно могут применяться эти возможные вмешательства и будут ли – и если будут, то как — конфисковывать имущество, как это делают Франция или Италия".

В приказе управления торгового флота, который оказался в распоряжении País, говорится, что судно будет задержано, чтобы "проверить и установить" собственника. Яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Поскольку яхта принадлежит "подставной фирме", пишет газета, власти Испании признают, что реального собственника в подобных случаях сложно установить.