"Украинские железные дороги" начинают национализацию российских вагонов
УНИАН: "Украинские железные дороги" начинают национализацию более 3000 российских вагонов
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") начинают процедуру национализации российских вагонов на Украине, сообщает в своем Telegram-канале агентство УНИАН.
Согласно данным, речь идет более чем о трех тысячах вагонов.
"Теперь они будут работать на экономику нашей страны!" — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.