МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") начинают процедуру национализации российских вагонов на Украине, сообщает в своем Telegram-канале агентство УНИАН. В Кремле предупредили о негативных последствиях национализации компаний

Согласно данным, речь идет более чем о трех тысячах вагонов.

"Теперь они будут работать на экономику нашей страны!" — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.