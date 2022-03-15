МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился со словами своей американской коллеги Джен Псаки о крушении российской экономики. Песков заявил о беспрецедентной экономической войне против России

По его словам, экономика РФ переживает трудности в связи с новыми санкциями Запада, но вместе с тем получает возможности для развития, обновления, обретения большей независимости и налаживания новых производств.

"У нас есть хорошая пословица: нет худа без добра. Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах", — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.