МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, возглавил ее лично, сообщила пресс-служба кабмина. Россия повышает пошлину на экспорт нефти

Первое заседание пройдет 15 марта в режиме видеоконференции.

Как отмечается, в состав президиума вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин, а также вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Кроме того, в составе президиума – помощник президента Максим Орешкин, руководитель налоговой службы Даниил Егоров, первый замглавы Банка России Владимир Чистюхин.

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает сейчас в режиме оперативного штаба. Михаил Мишустин возглавляет ее лично. Правкомиссия создана для выработки решений, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансовых рынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработки мер, направленных на социальную защиту населения", — отмечают в пресс-службе.