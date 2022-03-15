МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство России по поручениям президента подготовило план реагирования на санкции, введенные западными странами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия запретит вывоз зерна и сахара

Во вторник состоялось заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

По словам российского премьера, план состоит из 100 инициатив без учета уже принятых и реализуемых, необходимый объем финансирования оценивается в 1 триллион рублей. Мишустин подчеркнул, что документ является "очень гибким", он будет постоянно пополняться. План проекта планируется одобрить на предстоящем совещании.

В целях сохранения максимального доступа к необходимым товарам кабмин предлагает:

повысить лимит беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в рамках ЕАЭС;

установить приоритет товаров народного потребления, в первую очередь продуктов питания и лекарств, при таможенном оформлении;

сформировать перечень критически важного импорта и обнулить для него ввозные пошлины.

Кроме того, Россия предложит партнерам по ЕАЭС зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.