ПАРИЖ, 15 мар — ПРАЙМ. В банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов заморожены российские активы на сумму 6 миллионов евро, об этом говорится в письме министра финансов страны Сигрид Каг парламенту. Альтернативные поставщики газа начали диктовать условия Европе

Как сообщила министр финансов Нидерландов, российские активы на сумму 4 миллиона евро были заморожены в инвестиционных фондах и компаниях, 1,75 миллиона евро заморожены в банках и 340 тысяч евро — в пенсионных фондах.

"Общая сумма замороженных активов составляет 6,085 миллиона евро", — говорится в письме.

По словам Каг, сейчас важно, чтобы все в ЕС "как можно скорее определили свои отношения со сторонами, находящимися под санкциями, и немедленно заморозили любые активы".