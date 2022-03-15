ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе "глубокой рецессией", негативные последствия почувствует вся мировая экономика, подорожают, в том числе, еда и энергоресурсы, говорится в опубликованной МВФ аналитике. Альтернативные поставщики газа начали диктовать условия Европе

"Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведет к глубокой рецессии там", — говорится в аналитике, опубликованной в блоге МВФ.

Там отмечается, что Восточная Европа столкнется с ростом финансовых рисков, а также с потоком беженцев.

Как говорится в сообщении, США мало связаны с РФ и Украиной, что ослабит прямые последствия, но инфляция уже на самом высоком за четыре десятилетия уровне. "Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки", — прогнозируют в МВФ.

Аналитики считают, что последствия почувствует вся мировая экономика, они будут выражаться в замедлении роста и ускорении инфляции. "Воздействия последуют по трем основным каналам. Во-первых, более высокие цены на продукты питания и энергоносители еще больше подстегнут инфляцию, что, в свою очередь, приведет к снижению доходов и снижению спроса. Во-вторых, соседние страны столкнутся, в частности, с нарушением цепочек поставок и денежных переводов, а также со всплеском потока беженцев. И в-третьих, снижение деловой уверенности и усиление неопределенности инвесторов будут оказывать давление на цены активов, ужесточая финансовые условия и потенциально стимулируя отток капитала с развивающихся рынков", — говорится в сообщении.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.