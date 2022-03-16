МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Отдельные страны Европы инициативно стремятся выслужиться перед НАТО и США в своем "яростном неприятии" событий на Украине. Так сказал в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности. В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем "яростном неприятии" событий на Украине", — отметил он.

Директор департамента добавил, что российскую сторону "несколько озадачила" реакция со стороны официальных лиц Словении — по уровню русофобии.

"В одностороннем порядке разрываются межведомственные соглашения. Граждане Словении отказываются от российских государственных наград, дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне. И это происходит на фоне учрежденного в прошлом году — причем по инициативе словенской стороны — Дня российско-словенской дружбы", — пояснил директор департамента.

Власти Словении ранее обещали, что помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере отправкой необходимых грузов. МИД страны также ранее отменил аккредитацию всех пяти почетных консулов России в стране. Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции РФ на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.