МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Американские сенаторы разрабатывают резолюцию о введении санкций против всех российских банков, в том числе, против Газпромбанка, пишет The Wall Street Journal. Как изменится российский авторынок после нового запрета США

По мнению сенаторов, такие меры должны лишить Россию возможности получать прибыль от продажи нефти и газа. Помимо этого, такой запрет будет мешать другим странам вести бизнес с Москвой.

Авторы предложения — сенаторы США Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн. Их резолюция нацелена на введение санкций против всех российских банков. Ее принятие будет означать поддержку сенатом США введения ограничений против всех кредитных организаций, включая Газпромбанк.

"Китай сможет купить нефть, но не сможет за нее заплатить", — считает Блюменталь.