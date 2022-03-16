МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "Камаз" планирует с января 2023 года приступить к сборке грузовиков нового поколения K5 без участия иностранных партнеров, говорится в сообщении компании.

"Задача "Камаза" – с января следующего года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объём выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют", — отмечается в пресс-релизе.

По словам гендиректора "Камаза" Сергея Когогина, у компании есть чёткое понимание, как работать в условиях санкций. Корпоративные клиенты продолжают размещать заказы.

Работа с партнерами из стран СНГ – Казахстана, Узбекистана, Туркменистана – также продолжается.

"Самые большие риски были по обеспечению. Предварительно ясность по этому вопросу есть. Будем работать, переходить на машины простые. Там комплектация другая, будет проще", – отметил Когогин, говоря о первоочередных задачах автогиганта.

Накануне Евросоюз своими новыми ограничительными мерами запретил прямо или косвенно участвовать в любых сделках с "Камазом".

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии.