МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) получила от 14 членов ВТО заявление о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле, однако это обращение носит, скорее, политический характер, сообщили РИА Новости в организации.

"Вчера ВТО получила заявление от 14 членов ВТО, считая ЕС одним членом, в котором эти члены изложили свое несогласие с конфликтом на Украине и ролью России в нем. Это было, скорее, политическое заявление, а не официальное уведомление", — сообщили в пресс-службе организации.

Члены ВТО заявили, что планируют принять меры в отношении РФ, включая возможное приостановление действия режима наибольшего благоприятствования в торговле, но не ссылались на конкретные статьи соответствующих нормативных актов. Члены ВТО также призвали приостановить работу по присоединению Белоруссии к организации.

С соответствующим совместным заявлением выступили США, Великобритания, Евросоюз, Молдавия, Канада, Норвегия, Республика Корея, Япония, Албания, Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Северная Македония и Черногория.