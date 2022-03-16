2022-03-16T16:56:00+03:00
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2022
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Путин оценил работу кабмина, Центробанка и регионов
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ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ КАБМИН, ЦБ И РЕГИОНЫ: ВЫ ОТВЕТСТВЕННО РЕШАЕТЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕГИОНАМ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ СОЗДАТЬ ШТАБЫ, А КООРДИНИРОВАТЬ ЭТУ РАБОТУ ГЛАВАМ... ПРАЙМ, 16.03.2022
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ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ КАБМИН, ЦБ И РЕГИОНЫ: ВЫ ОТВЕТСТВЕННО РЕШАЕТЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕГИОНАМ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ СОЗДАТЬ ШТАБЫ, А КООРДИНИРОВАТЬ ЭТУ РАБОТУ ГЛАВАМ РЕГИОНОВ
ПУТИН: ПАНИКА В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ БЫЛА ПОСЛЕ ВТОРОЙ ВОЛНЫ САНКЦИЙ, НО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ