ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ КАБМИН, ЦБ И РЕГИОНЫ: ВЫ ОТВЕТСТВЕННО РЕШАЕТЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕГИОНАМ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ СОЗДАТЬ ШТАБЫ, А КООРДИНИРОВАТЬ ЭТУ РАБОТУ ГЛАВАМ РЕГИОНОВ

ПУТИН: ПАНИКА В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ БЫЛА ПОСЛЕ ВТОРОЙ ВОЛНЫ САНКЦИЙ, НО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ