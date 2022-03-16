2022-03-16T17:01:00+03:00

2022-03-16T17:07:34+03:00

2022-03-16T17:01:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220316/836395671.html

Путин анонсировал решение по увеличению пенсий и соцвыплат

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальный выплат, пенсий и прожиточного минимума. Новость дополняется ПРАЙМ, 16.03.2022

экономика, новости, пенсии, пенсии, социальные выплаты, прожиточный минимум, россия, владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/83476/44/834764403.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83476/44/834764403.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83476/44/834764402.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83476/44/834764402.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83476/43/834764389.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83476/43/834764389.jpg

https://1prime.ru/state_regulation/20220316/836395628.html

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60