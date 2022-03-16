МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальный выплат, пенсий и прожиточного минимума.

Снегопад в Москве

Путин заявил о необходимости структурных изменений в экономике

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