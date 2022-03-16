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Собянин заявил о рисках роста безработицы в Москве
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице существуют риски роста безработицы из-за становки предприятий, которыми владеют иностранные компании... ПРАЙМ, 16.03.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице существуют риски роста безработицы из-за становки предприятий, которыми владеют иностранные компании. Решением этой проблемы занимается кадровый центр.
"У нас есть риски роста безработицы, особенно с учетом остановки предприятий, где владельцем является иностранная компания. Поэтому мы создали кадровый центр, в котором мы системно работаем со всеми, кто заявил о такой остановке или возможном закрытии, и с крупными системными предприятиями города, куда бы можно было переместить этих граждан, дать им работу, тем более что у нас сотни тысяч вакансий на других предприятиях", — сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.
При этом в настоящее время безработица в столице находится на историческом минимуме, добавил он.