МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Индекс свободных денег россиян в феврале сократился на 7%, в годовом выражении падение составило 14%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир", предоставленных РИА Новости.

Отмечается, что в контексте данного исследования свободные деньги — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

"По данным Romir Scan Panel, в феврале доля свободных денег в кошельке россиянина составила 31,7%. Индекс свободных денег равен 94%, что по сравнению с предшествующим месяцем меньше на 7%. По отношению к февралю 2021 года индекс сократился на 14%", — сказано в исследовании.

По данным Росстата, инфляция в России в период с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 2,22% с 0,45% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,46%. В свою очередь, Минэкономразвития сообщил, что рост цен на продовольственные товары на 4 марта составил 11,81% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост составил 10,98% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 17,97% год к году); непродовольственные товары подорожали на 11,61% в годовом выражении.