МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Снижение объемов производства компании "КАМАЗ" может достичь 40%, 15 тысяч сотрудников вынужденно перейдут в режим простоя из-за отсутствия поставок комплектующих, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"В Татарстане больше всего пострадали и пострадают, и перейдут на режим неполного рабочего времени машиностроительные предприятия. По "КАМАЗу" снижение объемов производства может достичь до 40, порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих", — сказал Минниханов в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ, которое проводит президент России Владимир Путин.

Глава Татарстана отметил, что автомобилестроительные предприятия страдают от санкций больше всего, и попросил оказать федеральную поддержку в решении этой задачи.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.