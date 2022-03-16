МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский агропромышленный комплекс с начала 2022 года увеличил приобретение минеральных удобрений на 6%, заявила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

"Российский агропромышленный комплекс с начала 2022 года увеличил приобретение минеральных удобрений на 6%. По состоянию на середину марта 2022 года, этот план поставок удобрений предприятиями-участниками РАПУ выполняется полностью, согласно графику и законтрактованным объемам", — заявили в ассоциации.

По оценкам Минсельхоза России, потребность отечественного АПК в минеральных удобрениях на 2022 год составит 5 миллионов тонн.

Отмечается, что по итогам января-февраля этого года порядка 60% поставок российским аграриям пришлись на азотные удобрения – наиболее востребованные под весенний сев. С учетом раннего старта полевых работ в крупных аграрных регионах, наиболее востребованное российскими сельхозтоваропроизводителями минеральное удобрение – селитра аммиачная – идет исключительно в российский АПК и горнодобывающую промышленность.

"Российский АПК был и остается приоритетным потребителем индустрии минеральных удобрений, а внутренний спрос был и остается драйвером её развития. Напомню, последние несколько лет предприятия отрасли работали в условиях роста внутреннего спроса, превышающего все возможные прогнозы, и он был полностью обеспечен продукцией российского производства. В 2021 году российские аграрии приобрели почти на 20% больше минеральных удобрений, чем годом ранее, в то время как рост экспорта минеральных удобрений, по данным ФТС, составил менее 10%", — приводятся сообщении слова исполнительного директора РАПУ Максима Кузнецова.

"На сегодняшний день ситуация с закупками и поставками минеральных удобрений в России – стабильная. Дефицита агрохимикатов нет и не предвидится. Отечественная индустрия минеральных удобрений полностью обеспечена отечественным сырьем. Как и в предыдущие годы, потребность аграриев на 2022 год в объеме 5 миллионов тонн будет обеспечена российскими производителями полностью",- добавил он.