МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия заинтересована в продолжении работы с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В марте стало известно, что лидеры G7 работают над отключением финансирования России от ведущих мировых институтов, включая МВФ, Всемирный банк и ЕБРР.

"Россия всегда была и является активным участником в этих организациях. В МВФ мы вообще доноры. После 2020 года наша страна не получала никаких средств от фонда, а наоборот, участвует в программах организации по оказанию помощи государствам, которым требуется такая поддержка", — сказал Силуанов в интервью RT, отвечая на вопрос о намерении стран G7 закрыть России доступ к средствам МВФ и Всемирного банка.

Министр отметил, что деятельность Всемирного банка или ЕБРР в России в последнее время была ограничена. "Поэтому какой-то объем инвестиций от данных организаций мы в последнее время не получали", — указал он.

"Тем не менее мы заинтересованы в продолжении работы с этими институтами, поскольку у нас там достаточно сильные позиции. Надеемся, что наше участие в этих организациях будет сохранено", — добавил Силуанов.