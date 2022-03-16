МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рост цен на наблюдаемую Росстатом плодоовощную продукцию в России на неделе с 5 по 11 марта ускорился почти по всем наименованиям за исключением огурцов, которые подешевели, свидетельствуют данные статистического ведомства.

По информации Росстата, за период с 5 по 11 марта цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 4,8% (после роста на 2,9% неделей ранее). Помидоры подорожали на 12,3%, бананы – на 11,3%, морковь – на 3,4%, капуста – на 2,8%, яблоки – на 2,6%, лук репчатый – на 2,3%, картофель – на 1,9%, свекла – на 1,6%. В то же время цены на огурцы снизились на 1,2%.

За предыдущий отчетный период, с 26 февраля по 4 марта, помидоры и бананы также были лидерами роста, тогда они подорожали на 7,7% и 7,2% соответственно; капуста за тот же период выросла в цене — на 3%, морковь — на 2,6%, свекла — на 1,1%, картофель — на 0,5%, яблоки — на 1,55%, репчатый лук — на 1,26%. Огурцы неделей ранее подешевели на 0,9%.

С начала года к 11 марта помидоры в России подорожали на 44,89%, капуста — на 32,85%, огурцы – на 20,82%, морковь — на 20,36%, свекла – на 11,08%, лук – на 6,51%, картофель – на 5,48%. Бананы с начала года прибавили в цене 38,28%, яблоки – 8,29%.

В целом по итогам отчетной недели лидером роста цен в продовольственном секторе стал сахар, он прибавил в цене 12,8% после роста на 3,29% за прошлую неделю (с начала года по 11 марта сахар подорожал на 20,42%).

Кроме того, сильнее общей инфляции в 2,1% с 5 по 11 марта подорожали еще девять товаров: сухие молочные смеси для детского питания (на 4,1%), соль (на 3%), гречка и рис (на 2,7%), овощные детские консервы (на 2,5%), мука, пшено, мясные детские консервы и вермишель (на 2,2%).