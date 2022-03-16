МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 11 марта ускорилась до 12,54% с 10,42% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

По информации Росстата, недельная инфляция в России с 5 по 11 марта замедлилась до 2,09% с 2,22% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,62%.

"За неделю c 5 по 11 марта 2022 года потребительские цены выросли на 2,09% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Несмотря на замедление, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносят непродовольственные товары (3,16% после 4,52%). На продовольственные товары цены выросли на 1,78% за счет удорожания как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания". — говорится в документе.

Министерство также указало, что в секторе туристических и регулируемых услуг темпы роста цен составили 2,37% за счет услуг зарубежного туризма.