МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России предоставила компаниям и индивидуальным предпринимателям возможность увидеть в своих личных кабинетах данные о себе и своих партнерах, сообщили в ведомстве. ФНС России напомнила компаниям об уплате имущественных налогов

"В личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя в разделе "Как меня видит налоговая" теперь можно увидеть информацию о себе — "Показатели финансово-хозяйственной деятельности" и "Показатели для партнеров", — говорится в сообщении ФНС.

Именно эти показатели использует ФНС при выборе налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля перед включением в план проверок. Теперь налогоплательщик получит представление о том, на что обращает внимание налоговый орган и сможет оценить себя по тем же правилам, по которым это делает налоговая служба.

"Кроме того, в сервисе теперь можно попросить партнера (контрагента) предоставить данные о себе. Это упростит и ускорит процесс проверки контрагентов. Сервис организован по принципу социальной сети с функцией добавления в "друзья". Для получения сведений о показателях необходимо "постучаться" в личный кабинет партнера. Найти контрагента можно по наименованию компании, ИНН или ФИО предпринимателя. Партнер при этом может отклонить запрос или добавить налогоплательщика в "друзья", и тогда налогоплательщик получит доступ к упомянутым показателям", — добавили в ведомстве.

То же самое может сделать и сам налогоплательщик при запросе партнера, тем самым предоставляя данные о себе. Данные налогоплательщика доступны исключительно партнерам-"друзьям". Если у партнера еще нет личного кабинета, то на его почтовый ящик можно отправить приглашение зарегистрироваться в личном кабинете и "подружиться".

"В сервисе "Как меня видит налоговая" по всем показателям доступны сведения за прошедший год, по некоторым — и за текущий. Показатели актуализируются ежемесячно. Также постоянно обновляется методика расчета показателей. Если налогоплательщик обнаружит некорректную информацию, он может обратиться через форму обратной связи и внести исправления", — отметила ФНС.