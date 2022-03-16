МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ дал металлургам рекомендации по формированию цены на внутреннем рынке, предложил им самостоятельно определить параметры, ожидает их до конца марта, говорится в сообщении министерства.

"Минпромторг России дал рекомендации металлургическим предприятиям по формированию прозрачной цены на внутреннем рынке по всей цепочке "сырье – производитель – дистрибьютор – потребитель". Ведомство ожидает, что отрасль представит консолидированные параметры ценообразования для внутреннего потребителя в Минпромторг России до конца марта", — говорится в сообщении Минпромторга.

По словам главы министерства Дениса Мантурова, выработка таких решений самой отраслью всегда является более оптимальным вариантом. "Наиболее эффективно механизмы будут работать, если отрасль сама выработает решение без государственного участия. При выработке решений о формировании цены, которая должна быть доступной для внутреннего потребителя, металлурги смогут учесть более тонкие настройки и сбалансировать цены по разным позициям, снизив их по основным. И, совершенно точно, менее желательной альтернативой этому сценарию является принятие директив по ценам на основной сортамент на правительственном уровне", – подчеркнул он.