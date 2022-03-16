МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Перед ФРС встает явно нелегкая задача

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года. А в марте 2020 года, в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса, внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель пятнадцать заседаний подряд.

Отмечается, что решение было принято для поддержания целей Федрезерва по сохранению сильного рынка труда и инфляции на целевом уровне в 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор также полагает, что для выполнения этих задач дальнейшее повышение ставки будет приемлемым.

"Комитет (по открытым рынка — ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. С соответствующим подходом к монетарной политике комитет ожидает, что инфляция вернется к 2%, а рынок труда останется сильным", — сообщает регулятор.

Кроме того, ФРС планирует на ближайшем заседании начать сокращение своих активов в казначейских бумагах, долговых обязательств агентств и бумагах, обеспеченных ипотечными кредитами.

ПРОГНОЗ

Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США по итогам мартовского заседания прогнозируют базовую ставку в 2022 году на уровне 1,75-2% и выше, следует из прогноза.

Уровень в 1,75-2% соответствует шести повышениям на 25 б.п. с текущих 0,25-0,5%.

В 2022 году 12 членов комитета ожидают, что ставка составит 1,75-2% или выше, в то время как один ждет ставку на уровне 1,25-1,5%, трое — на уровне 1,5-1,75%. Пятеро ждут показатель на уровне 1,75-2%, двое — в 2-2,25%, трое — в 2,25-2,5%, по одному — в 2,5-2,75% и 3-3,25%.

ВВП США

ФРС резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, сохранила по безработице, а также повысила ожидания по инфляции.

Прогноз по росту ВВП США на 2022 год ухудшен до 2,8% с декабрьских 4%, по инфляции – повышен до 4,3% с 2,6% в декабре, по безработице — сохранен на уровне 3,5%.

При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП сохранился на декабрьском уровне в 2,2%, по безработице — также оставлен на отметке в 3,5%. Прогноз по инфляции повышен до 2,7% с 2,3%.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен до 4,1% с 2,7%, а на 2023 год – до 2,6% с 2,3%.

ОЖИДАНИЯ

Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам мартовского заседания прогнозируют базовую ставку в 2022 году на уровне 1,75-2% и выше, следует из прогноза.

Уровень в 1,75-2% соответствует шести повышениям на 25 б.п. с текущих 0,25-0,5%.

В 2022 году 12 членов комитета ожидают, что ставка составит 1,75-2% или выше, в то время как один ждет ставку на уровне 1,25-1,5%, трое — на уровне 1,5-1,75%. Пятеро ждут показатель на уровне 1,75-2%, двое — в 2-2,25%, трое — в 2,25-2,5%, по одному — в 2,5-2,75% и 3-3,25%.

ИНФЛЯЦИЯ В США

Федеральная резервная система (ФРС) США резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, сохранила по безработице, а также повысила ожидания по инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2022 год ухудшен до 2,8% с декабрьских 4%, по инфляции – повышен до 4,3% с 2,6% в декабре, по безработице — сохранен на уровне 3,5%.

При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП сохранился на декабрьском уровне в 2,2%, по безработице — также оставлен на отметке в 3,5%. Прогноз по инфляции повышен до 2,7% с 2,3%.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен до 4,1% с 2,7%, а на 2023 год – до 2,6% с 2,3%.

БЕЗРАБОТИЦА

ФРС резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, сохранила по безработице, а также повысила ожидания по инфляции, сообщается в пресс-релизе.

Прогноз по росту ВВП США на 2022 год ухудшен до 2,8% с декабрьских 4%, по инфляции – повышен до 4,3% с 2,6% в декабре, по безработице — сохранен на уровне 3,5%.

При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП сохранился на декабрьском уровне в 2,2%, по безработице — также оставлен на отметке в 3,5%. Прогноз по инфляции повышен до 2,7% с 2,3%.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен до 4,1% с 2,7%, а на 2023 год – до 2,6% с 2,3%.

УКРАИНА

События вокруг Украины будут в ближайшей перспективе усиливать инфляционное давление и тормозить экономическую активность в США, сообщила Федеральная резервная система.

В рамках борьбы с инфляцией, которая бьет 40-летние рекорды, ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25-0,5%. К концу года американский центробанк ждет ее на уровне 1,75-2% или даже выше. Ранее США отказались от закупок российских энергоносителей.

"Российское вторжение на Украину ведет к колоссальным человеческим и экономическим трудностям. Последствия для американской экономики в высшей степени неясны, но в ближайшей перспективе… вероятно, усилят инфляционное давление и будут сказываться на экономической активности", — говорится в пресс-релизе.