МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую прибыль по МСФО 17 в четвертом квартале 2021 года в 3,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,57 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В X5 рекомендовали не выплачивать окончательные дивиденды за 2021 год

Показатель EBITDA ритейлера в октябре-декабре вырос на 23% и составил 40,127 миллиарда рублей, выручка повысилась на 14,9% — до 607,53 миллиарда рублей. Рентабельность ритейлера по EBITDA составила 6,6% против 6,2% годом ранее.

В 2021 году чистая прибыль X5 составила 48,513 миллиарда рублей против 39,18 миллиарда годом ранее. EBITDA выросла на 10,9%, до 161,024 миллиарда рублей, выручка — на 11,5%, до 2,205 триллиона рублей, рентабельность по EBITDA осталась на уровне прошлого года – 7,3%.

По стандарту МСФО 16 чистая прибыль компании в 2021 году выросла на 50,8%, до 42,738 миллиарда рублей, EBITDA — на 9,9%, до 267,85 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA сократилась до 12,1% с 12,3%. В четвертом квартале чистая прибыль составила 7,955 миллиарда рублей против 1,73 миллиарда за аналогичный период 2020 года. EBITDA выросла на 14,4%, до 67,095 миллиарда. Рентабельность по EBITDA составила 11% против 11,1% годом ранее.

Общий долг компании на 31 декабря 2021 года составил 242,928 миллиарда рублей, против 261,947 миллиарда на конец 2020 года. Чистый долг (по стандарту МСФО 17) достиг 268,276 миллиарда рублей против 241,939 миллиарда рублей в 2020 году. Отношение чистого долга компании к EBITDA на конец декабря составило 1,67x как и на конец 2020 года.