ЖЕНЕВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие и топливо из-за ситуации на Украине ухудшит состояние мировой экономики и может привести к гражданским беспорядкам в наиболее бедных странах, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в среду. Сенат США заслушает показания глав нефтяных компаний из-за роста цен

В документе подчеркивается, что больше всего от роста цен пострадают развивающиеся страны.

"Экспресс-оценка ЮНКТАД влияния войны на Украине на торговлю и развитие подтверждает стремительное ухудшение перспектив мировой экономики, подкрепленное ростом цен на продовольствие, топливо и удобрения", — говорится в документе.

В докладе, опубликованном 16 марта, указывается на то, что рост цен заблокирует путь к устойчивому развитию и может нивелировать те успехи, которые были достигнуты в восстановлении после острой фазы пандемии COVID-19.

Больше всего беспокойства у экспертов ЮНКТАД вызывает ситуация с продовольствием и топливом, так как резкий рост цен на них затронет наиболее уязвимые слои населения в развивающихся странах, что может привести к голоду.

"Украина и Россия являются глобальными игроками на агропродовольственных рынках, на долю которых приходится 53% мировой торговли подсолнечным маслом и семенами и 27% мировой торговли пшеницей. Эта быстро развивающаяся ситуация вызывает особую тревогу у развивающихся стран. Порядка 26 африканских стран, включая некоторые наименее развитые, импортируют более трети своей пшеницы из двух воюющих стран. Для 17 стран эта доля составляет более половины импорта", — указывается в документе.

Согласно расчетам ЮНКТАД, в среднем более 5% продуктовой корзины беднейших стран составляют импортируемые продукты, цены не которые, скорее всего, поднимутся. Для более богатых стран эта доля составляет менее 1%.

В этой связи ЮНКТАД предполагает, что в наиболее бедных странах, которые уже пострадали от пандемии COVID-19, не исключены риски гражданских беспорядков, нехватки продовольствия и рецессии, вызванной инфляцией. В докладе, в частности, приводятся примеры того, как рост цен на продовольственные товары совпадал с крупными политическими событиями, такими как продовольственные бунты 2007-2008 годов и "арабская весна" 2011 года.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.